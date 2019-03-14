Роскошные попадания Карри и Хардена — в обзоре матча «Хьюстон» — «Голден Стэйт»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» и завершилась со счётом 106:104 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, собравший коллекцию из 30 очков, 6 подборов и 2 передач. Разыгрывающий калифорнийцев Стивен Карри записал в актив 24 очка, 5 результативных передач, 4 подбора и 2 перехвата. Лидер «Рокетс» Джеймс Харден набрал 29 очков, отдал 10 передач, собрал 3 подбора и совершил 3 перехвата.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Голден Стэйт» (46-21) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Хьюстон» (42-26) занимает четвёртое место.