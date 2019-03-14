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Болл: если «Лейкерс» меня обменяют, значит, так тому и быть

Болл: если «Лейкерс» меня обменяют, значит, так тому и быть
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл, восстанавливающийся после растяжения связок голеностопного сустава и ушиба кости, рассказал, как относится к возможному обмену.

«Есть вещи, которые я не могу контролировать. Если «Лейкерс» меня обменяют, значит, так тому и быть. Но я буду готов к игре. Моя цель — быть в лучшем состоянии. Для любой команды», — приводит слова Болла The Athletic.

В феврале Лонзо фигурировал в слухах о несостоявшемся обмене форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса. Ожидается, что летом калифорнийцы предпримут ещё одну попытку заполучить звёздного игрока.

В нынешнем сезоне средние показатели Болла составляют 9,9 очка, 5,4 передачи, 5,3 подбора, 1,5 перехвата и 0,4 блок-шота за 30,3 минуты.

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