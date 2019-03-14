Харден — о матче с «Уорриорз»: всё нормально, это всего лишь одно поражение

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (104:106).

«Всё в порядке. Да, мы проиграли, понимаем это. Положительный момент — в пятницу нас ждёт новая игра. Это всего лишь одно поражение», — приводит слова Хардена ESPN US.

В матче с «Уорриорз» Джеймс за 37 минут игрового времени набрал 29 очков, отдал 10 результативных передач, собрал 3 подбора и совершил 3 перехвата. 29-летний баскетболист реализовал 10 бросков с игры из 23, включая 2 трёхочковых из 12.

«Голден Стэйт» (46-21) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Хьюстон» (42-26) занимает четвёртое место.