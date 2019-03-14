«Химки» объявили о возвращении Соколова

«Химки» на официальном сайте объявили о подписании контракта с центровым Дмитрием Соколовым. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. 34-летний игрок будет заявлен только в Единой лиге ВТБ.

Соколов выступал за «Химки» с 2015 по 2018 год. В августе 2018 года центровой подписал однолетний контракт с «Пармой», но из-за травмы плеча принял решение о завершении карьеры ещё до начала сезона.

«Химки» занимают четвёртое место в турнирной таблице Лиги ВТБ. В 18 встречах подмосковная команда одержала 13 побед и потерпела 5 поражений.

В следующем матче регулярного чемпионата команда Римаса Куртинайтиса на выезде сыграет с эстонским «Калевом». Встреча состоится в Таллине на арене «Калев Спорт Холл» 17 марта и начнётся в 18:00 мск.