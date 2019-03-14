Руководство ФИБА посетит очередной тур Единой лиги Европы 3х3

14-15 марта в Санкт-Петербурге пройдут очередные туры Единой лиги Европы 3х3.

3-й и 4-й туры крупного международного турнира по баскетболу 3х3 состоятся в Санкт-Петербурге. Из восьми команд, представленных в дивизионе Elite, шесть входят в топ-25 мирового рейтинга ФИБА 3х3.

Помимо денежного приза победитель серии из шести туров получит путёвку на турнир ФИБА Masters 3x3, а призёры — на серии ФИБА Challenger 3х3. В этих сериях формируется международный рейтинг команд, а результаты ФИБА Masters 3х3 напрямую влияют на олимпийский отбор в Токио.

Положение команд после двух туров

1. «Гагарин» (Россия) — 180 очков

2. RIGA Ghetto (Латвия) — 150

3. TeamNL (Нидерланды) — 150

4. «ЦОП РосЭнергоАтом» (Россия) — 130

5. «Инамомо» (Россия) — 110

6. APES&HUMANS (Литва) — 85

7. Humpolec Bernard (Чехия) — 85

8. ViM Union (Беларусь) – 70.

Местом проведения встреч 3-го и 4-го туров станет ТРК «Питер Радуга», где состоялся и 2-й тур. Среди гостей ожидаются спортивный директор ФИБА Коста Илиев и исполнительный директор баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА Патрик Комнинос.

Трансляция игр будет вестись на канале FIBA 3x3 в YouTube. Начало матчей — в 12:00 мск.