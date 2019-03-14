Эффектный данк Бембри с разворотом на 360 градусов — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли эффектные данки игроков «Финикс Санз» Келли Убре и Ричауна Холмса, центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Кевона Луни и форварда «Атланты Хоукс» Деандре Бембри, блок-шот центрового «Детройт Пистонс» Андре Драммонда, трёхочковые в исполнении лидера «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и защитника «Орландо Мэджик» Ди Джей Огастина, роскошные аллей-упы разыгрывающего «Атланты» Трея Янга на форварда Джона Коллинса и защитника «Майами Хит» Джоша Ричардсона на форварда Деррика Джонса, а также невероятное попадание Коллинса.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.