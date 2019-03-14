Бьелица: у Сербии лучшая сборная после США

Форвард «Сакраменто Кингз» и национальной команды Сербии Неманья Бьелица поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдёт в этом году в Китае.

«Могу с гордостью сказать, что у нас лучшая команда после США. При этом я не имею в виду, что будет катастрофа, если мы не завоюем медалей. Говорю лишь о раскладе сил на бумаге. Пришло время Сербии стать лучшей сборной.

Сейчас для меня самое главное — оставаться здоровым. Не могу дождаться, чтобы помочь национальной команде. НБА — это бизнес, а игра за сборную — чистое удовольствие, которое нельзя сравнить с выступлениями в НБА.

У Сербии отличная команда. Считаю, что это поколение заслуживает выиграть один из следующих больших турниров. Хочу, чтобы обошлось без травм. Нужно закончить сезон и быть успешным, а потом посмотрим, чего мы сможем достичь летом», — приводит слова Бьелицы Glas Amerike.