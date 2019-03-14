Руководство Единой лиги приняло участие во встрече представителей Евролиги

В Барселоне состоялась плановая встреча с представителями Евролиги, в которой приняли участие 9 европейских лиг из 18 стран. Единую Лигу ВТБ представляла генеральный директор Илона Корстин и официальный представитель Лиги в Евролиге, ФИБА и других международных организациях Иржи Зидек. Об этом сообщает официальный сайт Единой лиги.



На встрече были представлены данные об увеличение доходов от продажи билетов в Евролиге и о росте посещаемости в Еврокубке. Также национальные лиги и УЛЕБ ознакомились с правилами финансовой стабильности и fair play, которые действовали последние 4 сезона в Евролиге и будут действовать в Еврокубке начиная с сезона-2021/22.



Кроме того, в рамках встречи обсуждались критерии отбора команд в Евролигу и Еврокубок.