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Президент «Автодора» — об инициативе РФБ: по 20 минут играют только мастера

Президент «Автодора» — об инициативе РФБ: по 20 минут играют только мастера
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал инициативу РФБ по выплате компенсаций клубам за игру молодых российский баскетболистов.

«На мой взгляд, если РФБ вводит такое правило, то речь должна идти о стабильной игре по 10-15 минут в среднем за матч. По 20 и более минут на площадке проводят только зрелые мастера. Молодым ребятам тяжело физически выдержать такое количество игрового времени целый сезон. Думаю, только у Михайловского и Квитковских есть шанс выполнить этот критерий в следующем году, да и то вряд ли», — сказал Родионов.

По словам Родионова, вне зависимости от решения РФБ «Автодор» продолжит заниматься развитием молодых игроков.

«Это наш путь, и мы с него не свернём. В этом году в команде постоянно играют три баскетболиста 2000 года рождения, в следующем сезоне появится два российских игрока такого же уровня — уже 2001 года. Главное, чтобы у меня хватило сил уделить этим ребятам достаточно времени», — цитируют Родионова «Известия».

Клубы Единой лиги ВТБ будут получать деньги от РФБ за молодых российских игроков
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