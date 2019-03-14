Прифтис: выход в полуфинал – это очень хорошее достижение для нас

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу своих подопечных над «Локомотивом-Кубань» и выход в полуфинал Еврокубка.



«В первую очередь поздравляю игроков, персонал и всех, кто работает с командой каждый день. Выход в полуфинал – это очень хорошее достижение для нас.



Сегодня была очень сложная игра. Много стресса. Почти как во втором матче серии. Хоть мы и не играли хорошо, но в концовке нашли путь к победе. В концовке Джамар Смит забил очень важный бросок. Хотел бы отметить вклад Понкрашова, Каймакоглу и Клименко. Они очень помогли нам победить. Спасибо богу. Мы продолжаем.



Каймакоглу внёс свой вклад в игру и был хорош. Хорошо, когда у тебя всегда есть несколько игроков, способных добавить в игре. Сегодня он создал много моментов – пасовал. Рад за него. Но Понкрашов был не менее хорош. А когда у нас случились проблемы с фолами, то помог Клименко. Он сыграл очень эффективно за свои 12 минут. Костас опытен. Он всегда готов. Он читает игру. Да, сейчас, возможно, он уже не столь атлетичен, как несколько лет назад. Но у него остался его игровой интеллект», — приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.