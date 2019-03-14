Йованович: серьёзно настраиваемся на домашний матч с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Для краснодарцев и казанцев это будет уже четвёртый очный поединок за последнее время — ранее команды провели трёхматчевую серию в Еврокубке, в которой сильнее оказался УНИКС, вышедший в полуфинал турнира.



«Это непросто – проводить четвёртый подряд матч с одной командой. Нужно заново находить в себе эмоции и энергию для противостояния с тем же соперником. Но для нас это новая ситуация – теперь мы выступаем только в Единой лиге ВТБ. Очень серьёзно настраиваемся на домашний матч с УНИКСом. Нам нужна эта победа», — приводит слова Владе Йовановича официальный сайт краснодарской команды.



Матч «Локомотив-Кубань» – УНИКС состоится в Краснодаре 16 марта. Начало — в 14:30 по московскому времени.