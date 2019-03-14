«Химки» проиграли «Реалу», Швед набрал 21 очко

Подмосковные «Химки» проиграли на домашней площадке мадридскому «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Гости с самой первой четверти смогли захватить преимущество, пусть к первому перерыву оно и составляло всего два очка. Однако во второй десятиминутке «Реалу» удалось оторваться от «Химок» — на большой перерыв команды ушли со счётом 51:38 в пользу «Реала».



В третьей четверти тенденция продолжилась — мадридской команде удалось оторваться ещё на семь очков, превратив заключительный игровой отрезок в формальность. Но даже формальный статус четвёртой четверти не изменил сути происходящего на паркете — «Химки» уступили и в заключительном игровом отрезке. Итоговый счёт — 100:75 в пользу «Реала».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Фабьен Козёр, набравший 22 очка. В составе хозяев отличился Алексей Швед, набравший 21 очко.