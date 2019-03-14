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18 очков Григониса помогли «Жальгирису» переиграть «Баварию»

18 очков Григониса помогли «Жальгирису» переиграть «Баварию»
Баскетбол / Евролига

Каунасский «Жальгирис» на домашней площадке переиграл «Баварию» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева паркета с самой первой четверти смогли захватить лидерство, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в два очка Во втором игровом отрезке «Жальгирису» удался отличный рывок, благодаря которому к большому перерыву они вели в счёте — 48:35.

после перерыва ситуация не изменилась — к заключительной четверти «Жальгирис» выигрывал с преимуществом в 16 очков. В четвёртой четверти «Бавария» предприняла попытку отыграться, однако она оказалась безуспешной. итоговый счёт встречи — 85:79 (22:20, 26:15, 21:18, 16:26) в пользу «Жальгириса».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мариуш Григонис, набравший 18 очков.

Евролига. 26-й тур
14 марта 2019, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Бавария
Мюнхен, Германия
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