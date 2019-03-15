«Олимпия Милан» обыграла «Олимпиакос» благодаря 25 очкам Джеймса

«Олимпия Милан» на домашней площадке переиграла «Олимпиакос» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева площадки уверенно начали матч, уже к первому перерыву поведя в счёте с разницей в девять очков. Однако ужет во второй четверти «Олимпиакосу» удалось отыграться, продемонстрировав невероятную защиту — за время второй десятиминутки «Олимпия Милан» набрала всего четыре очка, благодаря чему на перерыв команды ушли при равном счёте.



Решающей в матче оказалась третья четверть — хозяева площадки снова смогли совершить рывок, на этот раз в десять очков. Заключительная четверть прошла в равной борьбе, что не позволило «Олимпиакосу» во второй раз за матч отквитать отставание. Итоговый счёт матча — 66:57 в пользу «Олимпии Милан».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков.

