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Выступление Федука и Максименко на трибуне. Лучшие фото с матча «Химки» — «Реал»

Выступление Федука
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Выступление Федука и Максименко на трибуне. Лучшие фото с матча «Химки» — «Реал»
Баскетбол / Евролига

14 марта на подмосковной «Арене-Мытищи» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» потерпели поражение от мадридского «Реала». Встреча завершилась со счётом 75:100.

Гости с первой же четверти смогли захватить инициативу, и к первому перерыву их преимущество составило два очка. Во второй десятиминутке «Реалу» удалось совершить рывок — на большой перерыв команды ушли со счётом 51:38 в пользу «Реала».

В третьей четверти тенденция продолжилась — мадридская команда перебросала хозяев ещё на семь очков, превратив заключительный игровой отрезок в формальность. Но даже формальный статус четвёртой четверти не изменил сути происходящего на паркете — «Химки» уступили и в заключительном игровом отрезке.

Лучшие фото с матча «Химки» — «Реал Мадрид» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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