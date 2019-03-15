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«Индиана», «Бостон» и «Орландо» добились домашних побед

«Индиана», «Бостон» и «Орландо» добились домашних побед
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и победил со счётом 108:106 (22:29, 28:34, 31:25, 27:18).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тандер» Пол Джордж, набравший 36 очков. Очередной трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук (19 очков, 14 подборов, 11 передач). В составе победителей 26 очков набрал Домантас Сабонис, 23 — у Бояна Богдановича.

В параллельном матче «Бостон Селтикс» обыграл «Сакраменто Кингз» — 126:120 (25:38, 31:24, 37:29, 33:29)

Ещё в одном матче «Орландо Мэджик» дома разгромил «Кливленд Кавальерс» со счётом 120:91 (36:20, 25:21, 27:22, 32:28).

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2019, пятница. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
108 : 106
(22:29, 28:34, 31:25, 27:18)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 26, Богданович - 23, Коллисон - 17, Мэттьюз - 16, Янг - 11, Тёрнер - 10, Джозеф - 3, Макдермотт - 2, Холидей, О'Куинн, Лиф
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 36, Уэстбрук - 19, Адамс - 17, Надер - 10, Моррис - 8, Шрёдер - 7, Фергюсон - 6, Грант - 3, Фелтон, Ноэль, Диалло, Бертон, Паттерсон
НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2019, пятница. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
126 : 120
(25:38, 31:24, 37:29, 33:29)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2019, пятница. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
120 : 91
(36:20, 25:21, 27:22, 32:28)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Орландо Мэджик: Гордон - 21, Огастин - 20, Вучевич - 19, Росс - 14, Берч - 13, Айзек - 10, Фурнье - 10, Мартин - 6, Каупейн - 3, Грант - 3, Фразьер - 1, Джефферсон, Ивунду
Кливленд Кавальерс: Секстон - 23, Кларксон - 15, Найт - 12, Жижич - 11, Лав - 10, Стаускас - 8, Осман - 8, Крисс - 4, Фрай, Нваба, Адель
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