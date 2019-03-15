«Индиана», «Бостон» и «Орландо» добились домашних побед

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и победил со счётом 108:106 (22:29, 28:34, 31:25, 27:18).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тандер» Пол Джордж, набравший 36 очков. Очередной трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук (19 очков, 14 подборов, 11 передач). В составе победителей 26 очков набрал Домантас Сабонис, 23 — у Бояна Богдановича.

В параллельном матче «Бостон Селтикс» обыграл «Сакраменто Кингз» — 126:120 (25:38, 31:24, 37:29, 33:29)

Ещё в одном матче «Орландо Мэджик» дома разгромил «Кливленд Кавальерс» со счётом 120:91 (36:20, 25:21, 27:22, 32:28).