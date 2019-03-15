29 очков Джеймса не помешали «Торонто» обыграть «Лейкерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» на домашнем паркете взял верх над «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:98. После первой половины игры канадский клуб повёл с преимуществом в 11 очков.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «озёрников» Леброн Джеймс, набравший 29 очков. Он реализовал 1 бросок из 5 из-за дуги, а также 4 из 7 с линии штрафных. В активе Алекса Карузо 16 баллов, у Рэджона Рондо – 13.

В составе победителей 25 очков на счету Кавая Леонарда, он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги. 20 баллов в активе Нормана Пауэлла, 16 – у Паскаля Сиакама, 15 – у Марка Газоля.

«Торонто» (49-20) одержал третью победу в четырёх матчах. У «Лос-Анджелеса» (31-37) шесть поражений в семи встречах.