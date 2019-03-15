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29 очков Джеймса не помешали «Торонто» обыграть «Лейкерс»

29 очков Джеймса не помешали «Торонто» обыграть «Лейкерс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» на домашнем паркете взял верх над «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:98. После первой половины игры канадский клуб повёл с преимуществом в 11 очков.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «озёрников» Леброн Джеймс, набравший 29 очков. Он реализовал 1 бросок из 5 из-за дуги, а также 4 из 7 с линии штрафных. В активе Алекса Карузо 16 баллов, у Рэджона Рондо – 13.

В составе победителей 25 очков на счету Кавая Леонарда, он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги. 20 баллов в активе Нормана Пауэлла, 16 – у Паскаля Сиакама, 15 – у Марка Газоля.

«Торонто» (49-20) одержал третью победу в четырёх матчах. У «Лос-Анджелеса» (31-37) шесть поражений в семи встречах.

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
111 : 98
(33:25, 32:29, 25:30, 21:14)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Лин - 2, Сиакам - 1, Морлэнд, Маккоу, Леонард, Ануноби, Лойд, Ибака, Миллер, Грин, Пауэлл, Буше, Марк Газоль
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 2, Кузма, Колдуэлл-Поуп, Харт, Карузо, Макги, Рондо, Вагнер, Бонга, Уильямс, Ингрэм, Мускала, Баллок
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