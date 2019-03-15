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Бросок Йокича с сиреной принёс «Денверу» победу над «Далласом»

Бросок Йокича с сиреной принёс «Денверу» победу над «Далласом»
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете взял верх над «Даллас Маверикс» — 100:99. Определяющей стала заключительная четверть, которую хозяева выиграли со счётом 21:10. Победу «Денверу» принёс Никола Йокич, набравший два очка с сиреной.

Посмотреть видео победного броска Йокича можно в «твиттере» НБА.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Миллсэп, набравший 33 очка. Йокич оформил дабл-дабл из 11 баллов и 14 подборов.

У «Далласа» дабл-даблами отметились Лука Дончич (24 очка и 11 подборов), Дуайт Пауэлл (16 баллов и 10 подборов) и Макси Клебер (11 очков и 11 подборов). Также 20 баллов в активе Джейлена Брансона.

«Денвер» (45-22) одержал вторую победу кряду и закрепился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Далласа» (27-41) семь поражений подряд.

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2019, пятница. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
100 : 99
(26:29, 25:28, 28:32, 21:10)
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Миллсэп - 33, Бисли - 12, Маррей - 12, Бартон - 11, Йокич - 11, Харрис - 9, Моррис - 7, Пламли - 3, Эрнангомес - 2, Томас, Лайлз, Вандербилт, Уэлш
Даллас Маверикс: Дончич - 24, Брансон - 20, Хардуэй-младший - 17, Пауэлл - 16, Клебер - 11, Новицки - 9, Харрис - 2, Ли, Финни-Смит, Бёрк, Джексон, Брокхофф, Межри
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