Бросок Йокича с сиреной принёс «Денверу» победу над «Далласом»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете взял верх над «Даллас Маверикс» — 100:99. Определяющей стала заключительная четверть, которую хозяева выиграли со счётом 21:10. Победу «Денверу» принёс Никола Йокич, набравший два очка с сиреной.

Посмотреть видео победного броска Йокича можно в «твиттере» НБА.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Миллсэп, набравший 33 очка. Йокич оформил дабл-дабл из 11 баллов и 14 подборов.

У «Далласа» дабл-даблами отметились Лука Дончич (24 очка и 11 подборов), Дуайт Пауэлл (16 баллов и 10 подборов) и Макси Клебер (11 очков и 11 подборов). Также 20 баллов в активе Джейлена Брансона.

«Денвер» (45-22) одержал вторую победу кряду и закрепился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Далласа» (27-41) семь поражений подряд.