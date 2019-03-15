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Сумасшедший данк Зайцева через Тавареса – в видеообзоре матча «Химки» – «Реал»

Сумасшедший данк Зайцева через Тавареса – в видеообзоре матча «Химки» – «Реал»
Баскетбол / Евролига

«Химки» на своей площадке принимали «Реал» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Среди лучших моментов встречи оказались невероятный данк разыгрывающего «Химок» Вячеслава Зайцева через центрового соперника Вальтера Тавареса, а также эффектные трёхочковые его партнёров по команде лёгких форвардов Сергея Мони и Тони Крокера.

Матч завершился победой «Реала» со счётом 100:75. Самым результативным игроком встречи с 22 очками стал атакующий защитник победителей Фабьен Козёр. У «Химок» отличился защитник Алексей Швед, набравший 21 очко. Теперь «Реал» занимает в регулярном чемпионате Евролиги 3-е место с соотношением побед и поражений 20-6, а «Химки» – 13-е (9-17).

Видео доступно для просмотра на «Чемпионате».

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