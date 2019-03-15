Куртинайтис: «Химкам» второй месяц не хватает настроя на подборы

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после матча 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги выделил главную проблему команды.



«Поздравляю «Реал» с хорошей игрой. Они были так же хороши, как и против «Фенербахче» неделю назад. Сегодня они были сильнее нас, и итоговый результат закономерен. Подборы – наша самая большая проблема. Были ещё и потери, но мы допустили десять ошибок, что является хорошим показателем в Евролиге против такой команды, как «Реал». Однако если приходит команда повыше и физически сильнее, то с подборами возникают сложности, и даже перед матчем становится понятно, что мы проигрываем в росте. То же самое было и в прошлом матче, когда мы наполовину проиграли подбор. Однако проблема не только в том, что нам не хватает роста. Не всегда выигрывает игрок, который выше. Если ты стараешься и настроен на подбор, твои шансы будут 50 на 50. Сегодня же с первой четверти мы видели, что большинство мячей забрали такие невысокие игроки, как Козер и Юль. У них был настрой на подбор, которого нам не хватает второй месяц», – цитирует Куртинайтиса официальный сайт клуба.



Встреча завершилась домашним поражением «Химок» со счётом 75:100. После неё команда занимает в регулярном чемпионате Евролиги 13-е место с соотношением побед и поражений 9-17.

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