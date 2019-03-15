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Фелипе Рейес повторил рекорд Хуана Карлоса Наварро по числу матчей в Евролиге

Фелипе Рейес повторил рекорд Хуана Карлоса Наварро по числу матчей в Евролиге
Баскетбол / Евролига

Для мощного форварда «Реала» Фелипе Рейеса матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» стал 341-м в турнире за карьеру. Таким образом, он повторил рекорд уже завершившего выступления Хуана Карлоса Наварро по количеству проведённых встреч в Евролиге и в следующем туре может стать единоличным владельцем высшего достижения.

Кроме того, форвард является рекордсменом Евролиги по количеству подборов, а также занимает 3-е место по количеству набранных очков за историю турнира.

38-летний Рейес проводит в Евролиге 15-й сезон. Один из них он отыграл в составе «Эстудиантеса», а остальные – за «Реал».

Встреча завершилась выездной победой «Реала» со счётом 100:75. Форвард в ней совершил 3 подбора за 13 минут.

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