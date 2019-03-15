Шикарный аллей-уп Ирвинг-Хорфорд – в видеообзоре матча «Бостон» – «Сакраменто»

«Бостон Селтикс» дома встречался с «Сакраменто Кингз» в одном из матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли шикарный аллей-уп в исполнении игроков «Бостона» Кайри Ирвинга и Эла Хорфорда, а также сокрушительные данки мощного форварда «Сакраменто» Марвина Бэгли.



Матч завершился победой «Бостона» со счётом 126:120. Самым результативным игроком встречи с 34 очками стал атакующий защитник «Сакраменто» Бадди Хилд. У победителей отличился разыгрывающий Кайри Ирвинг, набравший 31 очко, а также совершивший 10 подборов и отдавший 12 передач. Теперь «Селтикс» занимают 5-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 42-27, а «Кингз» – 9-е в Западной (33-34).

Видео доступно для просмотра на «Чемпионате».