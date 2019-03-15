Сборная России попала в третью корзину для жеребьёвки Кубка мира–2019

Сборная России попала в третью корзину для предстоящей жеребьёвки Кубка мира–2019 вместе с командами Австралии, Бразилии и Италии, сообщает официальный сайт ФИБА. Это означает, что россияне не встретятся ни с одной сборной из этой корзины, а также попадут в одну из групп B (базируется в Вухане), D (в Фошане), F (в Нанкине) или H (в Дунгуане). Таким образом, их вероятными соперниками могут стать по одной из команд второй корзины (Сербия, Аргентина, Литва, Греция), шестой корзины (Канада, Черногория, Филиппины, Южная Корея) и седьмой корзины (Нигерия, Сенегал, Новая Зеландия и Ангола).



Жеребьёвка Кубка мира–2019 состоится 16 марта в Шэньчжэне. Сам турнир пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.