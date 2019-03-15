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Люк Уолтон: приходится проявлять изобретательность, формируя ротацию «Лейкерс»

Люк Уолтон: приходится проявлять изобретательность, формируя ротацию «Лейкерс»
Баскетбол / НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон после матча регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс» поделился мнением о влиянии кадровых проблем на игру команды.

«С учётом травм ряда ведущих исполнителей и ограничения игрового времени Леброна Джеймса приходится проявлять изобретательность при формировании ротации, чтобы претендовать на победу. Но мы стараемся выиграть каждый раз, когда выходим на площадку», – приводит слова Уолтона ESPN.

Встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 98:111. У команды выбыли из строя до конца сезона из-за травм игроки стартовой пятёрки разыгрывающий Лонзо Болл и лёгкий форвард Брэндон Ингрэм, а игровое время форварда Леброна Джеймса сокращено.

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