Люк Уолтон: приходится проявлять изобретательность, формируя ротацию «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон после матча регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс» поделился мнением о влиянии кадровых проблем на игру команды.



«С учётом травм ряда ведущих исполнителей и ограничения игрового времени Леброна Джеймса приходится проявлять изобретательность при формировании ротации, чтобы претендовать на победу. Но мы стараемся выиграть каждый раз, когда выходим на площадку», – приводит слова Уолтона ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 98:111. У команды выбыли из строя до конца сезона из-за травм игроки стартовой пятёрки разыгрывающий Лонзо Болл и лёгкий форвард Брэндон Ингрэм, а игровое время форварда Леброна Джеймса сокращено.

Джеймс: ограничение игрового времени является испытанием для меня