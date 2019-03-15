Беверли: спасибо «Лейкерс» за Зубаца

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли очень доволен тем, как вписался в состав центровой Ивица Зубац, перешедший в команду в результате обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Снимаю шляпу перед Ивицей. Я и не подозревал, насколько он сильный игрок, до его появления в «Клипперс». Зубац играет важную роль в построении нашей новой команды. Спасибо «Лейкерс» за него. Мы очень ценим их вклад в наше развитие», – приводит слова Беверли The Athletic.



После перехода в «Клипперс» центровой во всех 13 матчах выходил в стартовом составе, набирая по 9,4 очка и совершая по 7,8 подбора за 20 минут в среднем за игру. В составе «Лейкерс» его средние показатели составляли 8,5 очка и 4,9 подбора за 16 минут в 33 встречах.

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