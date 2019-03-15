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Агент Джеймса пытается улучшить испорченные отношения с владелицей «Лейкерс»

Агент Джеймса пытается улучшить испорченные отношения с владелицей «Лейкерс»
Баскетбол / НБА

Агент форварда «Лос-Анжелес Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол позвонил владелице организации Джини Басс, чтобы снять возможные разногласия и устранить недопонимание, возникшие в последнее время, сообщает Bleacher Report.

Басс считает, что именно по вине Пола в СМИ попала информация о серьёзной заинтересованности «Лейкерс» в обмене с участием мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса. Владелица жаловалась, что ажиотаж, поднятый прессой вокруг готовности организации отдать за Дэвиса сразу нескольких игроков, резко отрицательно повлиял на атмосферу в команде.

Пол опасается, что неудачная попытка заполучить Дэвиса может подтолкнуть руководство «Лейкерс» к желанию обменять Джеймса. Он является агентом обоих игроков.

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