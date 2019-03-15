Итудис: «Панатинаикос» набирает по 100 очков за матч и атакует разнообразно

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед предстоящим матчем 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» обратил особое внимание на игру соперника в нападении.



«Панатинаикос», по сравнению с нашей первой встречей, добавил игроков, команда стала играть на высоком уровне, набирает много очков, в среднем почти 100. Они могут атаковать разными способами, обладают мощными, габаритными игроками. Сложный соперник, готовимся к тяжёлому матчу», – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба.



Во встрече первого круга в Афинах «армейцы» потерпели поражение со счётом 84:96. На данный момент ЦСКА занимает в регулярном чемпионате Евролиги второе место с соотношением побед и поражений 20-5, а «Панатинаикос» – 10-е (12-13).