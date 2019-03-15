20 очков Жукаускаса помогли «Парме» победить «Енисей»

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» принимала «Енисей».

На протяжении всей встречи на паркете шла равная борьба, в ходе которой лидерство в счёте переходило от одной команды к другой несколько раз. Соперники не сумели определить победителя в основное время, и исход противостояния решился в овертайме. В дополнительной пятиминутке немного удачливее были хозяева, отпраздновавшие победу со счётом 92:88.

Самым результативным в составе коллектива из Перми стал литовский легионер Эйгирдас Жукаускас, собравший коллекцию из 20 очков, 8 подборов и 3 результативных передач. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов в актив записал Трэй Маклин. У «Енисея» 25 баллов набрал Д'Анджело Харрисон.