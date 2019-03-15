Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Анжи» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

20 очков Жукаускаса помогли «Парме» победить «Енисей»

20 очков Жукаускаса помогли «Парме» победить «Енисей»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» принимала «Енисей».

На протяжении всей встречи на паркете шла равная борьба, в ходе которой лидерство в счёте переходило от одной команды к другой несколько раз. Соперники не сумели определить победителя в основное время, и исход противостояния решился в овертайме. В дополнительной пятиминутке немного удачливее были хозяева, отпраздновавшие победу со счётом 92:88.

Самым результативным в составе коллектива из Перми стал литовский легионер Эйгирдас Жукаускас, собравший коллекцию из 20 очков, 8 подборов и 3 результативных передач. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов в актив записал Трэй Маклин. У «Енисея» 25 баллов набрал Д'Анджело Харрисон.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент