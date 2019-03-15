Колесников: УНИКС в Краснодар едет только за победой

16 марта в Краснодаре пройдёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встретятся недавние соперники по четвертьфиналу еврокубка — «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В преддверии четвёртого противостояния команд ожиданиями от него поделился защитник казанцев Евгенией Колесников.

«Серия продолжается! Команда готова к следующим подвигам. Мы едем в Краснодар только за победой, а не выяснять, кто будет занимать 2-3-ю строчку регулярного чемпионата. Наша задача – сохранить интригу до очной ставки с ЦСКА. И мы дадим им бой», — приводит слова баскетболиста официальный сайт УНИКСа.

Наставник казанцев Димитрис Прифтис подчеркнул, что в этой встрече его подопечным необходимо будет показать слаженность действий.

«Это четвёртая игра подряд. Обе команды хорошо знаю друг друга. Будет сложная игра, и нам нужна энергия на максимальном её уровне, нужно сконцентрироваться и очень слаженно взаимодействовать на паркете», — сказал специалист.