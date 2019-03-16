«Баскония» разгромила «Будучность» благодаря 16 очкам Гарино

В Витории завершился заключительный матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Баскония» принимала «Будучность».

Испанский коллектив сходу захватил инициативу в поединке и уже после первой четверти вёл с разницей в 8 очков — 23:15. Во второй десятминутке черногорцы немного сократили отставание в счёте — 34:39. Но после большого перерыва «Баскония» вновь завладела инициативой и не упускала её уже вплоть до финальной сирены, благодаря чему и оформила победу с разгромным счётом — 82:62.

Самым результативным в составе победителей стал Патрисио Гарино, набравший 16 очков, 13 баллов набрал Мареслиньо Уэртас. У «Будучности» отметился Норрис Коул, записавший в актив 17 баллов, 4 подбора, 4 передачи и 4 перехвата.