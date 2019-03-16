Воронцевич: ЦСКА позволял «Панатинаикосу» слишком много в атаке

Форвард баскетбольного ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал домашний матч своей команды с «Панатинаикосом» в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «армейцы» уступили со счётом 77:78.

«И в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ слабых соперников нет, и надо все 40 минут, а иногда и больше, бороться и не смотреть на цифры. Сегодня были моменты, когда мы позволяли «Панатинаикосу» слишком много в атаке. Так они набрали восемь очков подряд в концовке, хотя мы весь матч были впереди в счёте.

Видеоразбор покажет, какие ошибки были допущены и в чём причина поражения. Но когда играем командно, делаем больше передач, то и результат другой. Из плюсов можно отметь только то, что совершили мало ошибок», — приводит слова Воронцевича ТАСС.