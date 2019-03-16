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«Детройт» и «Филадельфия» добились домашних побед

«Детройт» и «Филадельфия» добились домашних побед
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Детройт Пистонс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и победил со счётом 111:97 (27:22, 19:18, 31:22, 34:35).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал центровой Джавейл Макги, на счету которого 20 очков и 13 подборов. Дабл-даблом отметился Кайл Кузма (12 очков, 10 подборов). В активе центрового «Пистонс» Андре Драммонда 19 очков и 23 подбора.

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» дома обыграл «Сакраменто Кингз» — 123:114 (33:29, 29:29, 37:31, 24:25). Для «Кингз» это поражение стало третьим кряду.

Ещё в одном матче «Шарлотт Хорнетс» в гостях одолел «Вашингтон Уизардс» со счётом 116:110 (40:26, 26:27, 29:25, 21:32).

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
111 : 97
(27:22, 19:18, 31:22, 34:35)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Галлоуэй - 23, Джексон - 20, Драммонд - 19, Гриффин - 15, Эллингтон - 12, Смит - 7, Кеннард - 5, Мейкер - 4, Пачулия - 4, Браун - 2, Томас, Робинсон, Кальдерон
Лос-Анджелес Лейкерс: Макги - 20, Колдуэлл-Поуп - 17, Карузо - 16, Рондо - 15, Кузма - 12, Уильямс - 6, Мускала - 4, Баллок - 4, Вагнер - 3, Харт, Стивенсон, Бонга, Ингрэм
НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
123 : 114
(33:29, 29:29, 37:31, 24:25)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Филадельфия Сиксерс: Батлер - 22, Эмбиид - 21, Редик - 19, Харрис - 19, Симмонс - 18, Марьянович - 12, Скотт - 6, Макконнел - 4, Эннис - 2, Джонсон, Болден
Сакраменто Кингз: Фокс - 16, Барнс - 16, Багли III - 15, Хилд - 14, Коли-Стайн - 13, Джайлс - 12, Богданович - 9, Брюэр - 8, Феррелл - 7, Бьелица - 4, Бёркс, Куфос, Суониган
НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
110 : 116
(26:40, 27:26, 25:29, 32:21)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Бил - 40, Грин - 20, Паркер - 17, Ариза - 10, Браун - 10, Брайант - 6, Саторански - 4, Портис - 3, Деккер, Рэндл, Маинми, Джонсон
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 28, Лэмб - 18, Батюм - 16, Паркер - 16, Бэйкон - 13, Бийомбо - 11, Камински - 8, Бриджес - 2, Уильямс - 2, Кидд-Гилкрист - 2, Монк, Грэм, Эрнангомес
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