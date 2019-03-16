«Детройт» и «Филадельфия» добились домашних побед

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Детройт Пистонс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и победил со счётом 111:97 (27:22, 19:18, 31:22, 34:35).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал центровой Джавейл Макги, на счету которого 20 очков и 13 подборов. Дабл-даблом отметился Кайл Кузма (12 очков, 10 подборов). В активе центрового «Пистонс» Андре Драммонда 19 очков и 23 подбора.

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» дома обыграл «Сакраменто Кингз» — 123:114 (33:29, 29:29, 37:31, 24:25). Для «Кингз» это поражение стало третьим кряду.

Ещё в одном матче «Шарлотт Хорнетс» в гостях одолел «Вашингтон Уизардс» со счётом 116:110 (40:26, 26:27, 29:25, 21:32).