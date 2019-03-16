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45 очков Рэндла и трипл-дабл Пэйтона не помогли «Пеликанс» обыграть «Портленд»

45 очков Рэндла и трипл-дабл Пэйтона не помогли «Пеликанс» обыграть «Портленд»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:122.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «пеликанов» Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 11 подборов. Трипл-дабл из 14 баллов, 12 подборов и 16 результативных передач на счету Элфрида Пэйтона. Он стал первым игроком в истории клуба с тремя трипл-даблами подряд. Энтони Дэвис не принимал участия в матче.

В составе победителей 24 очка на счету Дэмьена Лилларда, 23 – у Си Джея Макколлума. Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 11 баллов и 12 подборов.

«Портленд» (42-26) одержал третью победу кряду и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Пеликаны» потерпели пять поражений подряд. «Нью-Орлеан» (30-41) – 12-й.

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
110 : 122
(37:30, 20:26, 25:31, 28:35)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Рэндл - 45, Джексон - 16, Пэйтон - 14, Окафор - 10, Смит - 8, Миллер - 8, Диалло - 4, Уильямс - 3, Кларк - 2, Джонсон, Дайр. Бертанс, Дэвис, Хилл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 24, Макколлум - 23, Худ - 17, Кантер - 17, Коллинс - 12, Нуркич - 11, Карри - 8, Амину - 6, Тёрнер - 4, Лейман, Леонард, Лябисье, Саймонс
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