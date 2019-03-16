45 очков Рэндла и трипл-дабл Пэйтона не помогли «Пеликанс» обыграть «Портленд»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:122.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «пеликанов» Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 11 подборов. Трипл-дабл из 14 баллов, 12 подборов и 16 результативных передач на счету Элфрида Пэйтона. Он стал первым игроком в истории клуба с тремя трипл-даблами подряд. Энтони Дэвис не принимал участия в матче.

В составе победителей 24 очка на счету Дэмьена Лилларда, 23 – у Си Джея Макколлума. Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 11 баллов и 12 подборов.

«Портленд» (42-26) одержал третью победу кряду и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Пеликаны» потерпели пять поражений подряд. «Нью-Орлеан» (30-41) – 12-й.