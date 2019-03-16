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«Клипперс» нанесли «Чикаго» четвёртое поражение кряду, у Лавина 31 очко

«Клипперс» нанесли «Чикаго» четвёртое поражение кряду, у Лавина 31 очко
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете взял верх над «Чикаго Буллз» — 128:121. Определяющей стала третья четверть, которую хозяева выиграли со счётом 45:21.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «быков» Зак Лавин, набравший 31 очко. 22 балла на счету Робина Лопеса, 15 – у Отто Портера.

В составе калифорнийцев 27 очков на счету Данило Галлинари, он реализовал 4 броска из 4 из-за дуги. 26 баллов на счету Монтреза Харрелла, 21 – у Лу Уильямса. Обе команды имеют точность попадания из-за дуги не менее 50%.

«Клипперс» (40-30) одержали шестую победу в семи матчах и закрепились на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» (19-51) потерпел четвёртое поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
128 : 121
(29:34, 28:29, 45:21, 26:37)
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Клипперс: Галлинари - 27, Харрелл - 26, Л. Уильямс - 21, Жильжо-Александер - 17, Беверли - 13, Шамет - 9, Зубац - 9, Темпл - 6, Торнвелл, Грин, Уоллес, Чендлер
Чикаго Буллз: Лавин - 31, Лопес - 22, Портер - 15, Селден - 14, Данн - 14, Маркканен - 10, Фелисио - 5, Харрисон - 4, Луваву-Кабарро - 3, Блэкени - 2, Арчидиаконоу - 1
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