«Клипперс» нанесли «Чикаго» четвёртое поражение кряду, у Лавина 31 очко

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете взял верх над «Чикаго Буллз» — 128:121. Определяющей стала третья четверть, которую хозяева выиграли со счётом 45:21.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «быков» Зак Лавин, набравший 31 очко. 22 балла на счету Робина Лопеса, 15 – у Отто Портера.

В составе калифорнийцев 27 очков на счету Данило Галлинари, он реализовал 4 броска из 4 из-за дуги. 26 баллов на счету Монтреза Харрелла, 21 – у Лу Уильямса. Обе команды имеют точность попадания из-за дуги не менее 50%.

«Клипперс» (40-30) одержали шестую победу в семи матчах и закрепились на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» (19-51) потерпел четвёртое поражение кряду.