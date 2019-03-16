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Сокрушительный данк Эмбиида — в обзоре матча «Филадельфия» — «Сакраменто»

Сокрушительный данк Эмбиида — в обзоре матча «Филадельфия» — «Сакраменто»
Баскетбол / НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» принимала «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» и завершилась со счётом 123:114 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сиксерс» Джимми Батлер, собравший коллекцию из 22 очков, 7 передач, 6 подборов, 2 перехватов и 1 блок-шота. Центровой Джоэл Эмбиид записал в актив 21 очко, 17 подборов, 4 блока, 3 результативные передачи и 1 перехват. Разыгрывающий Бен Симмонс набрал 18 очков, отдал 5 передач, собрал 2 подбора и совершил 1 перехват.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Филадельфия» (44-25) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сакраменто» (33-35) — девятое на Западе.

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