Лиллард обошёл Олдриджа и стал вторым по набранным очкам в истории «Портленда»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард набрал 24 очка в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (122:110).

Лиллард довёл общее количество очков, набранных в составе «Портленда», до 12 584. 28-летний разыгрывающий обошёл экс-форварда команды Ламаркуса Олдриджа (12 562) и занял второе место в истории клуба по этому показателю.

Самые результативные игроки в истории «Трэйл Блэйзерс»

1. Клайд Дрекслер — 18 040

2. Дэмьен Лиллард — 12 584

3. Ламаркус Олдридж — 12 562

4. Терри Портер — 11 330

5. Клиффорд Робинсон — 10 405.

Олдридж выступал за клуб из штата Орегон с 2006 по 2015 год, после чего на правах свободного агента перешёл в «Сан-Антонио Спёрс».