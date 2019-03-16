Лиллард обошёл Олдриджа и стал вторым по набранным очкам в истории «Портленда»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард набрал 24 очка в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (122:110).
Лиллард довёл общее количество очков, набранных в составе «Портленда», до 12 584. 28-летний разыгрывающий обошёл экс-форварда команды Ламаркуса Олдриджа (12 562) и занял второе место в истории клуба по этому показателю.
Самые результативные игроки в истории «Трэйл Блэйзерс»
1. Клайд Дрекслер — 18 040
2. Дэмьен Лиллард — 12 584
3. Ламаркус Олдридж — 12 562
4. Терри Портер — 11 330
5. Клиффорд Робинсон — 10 405.
Олдридж выступал за клуб из штата Орегон с 2006 по 2015 год, после чего на правах свободного агента перешёл в «Сан-Антонио Спёрс».
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