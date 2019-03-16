Мощные данки Адетокунбо — в видеообзоре матча «Майами» — «Милуоки»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Майами на «Американ Эйрлайнс-Арене» и завершилась со счётом 113:98 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо, собравший коллекцию из 33 очков, 16 подборов, 9 передач, 3 блок-шотов и 2 перехватов. Форвард Крис Миддлтон записал в актив 21 очко, 8 результативных передач, 5 подборов и 1 перехват. Форвард «Хит» Джастис Уинслоу набрал 20 очков, отдал 5 передач, собрал 2 подбора, а также совершил 2 перехвата и 1 блок-шот.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Милуоки» (52-17) возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, «Майами» (32-36) занимает восьмое место.