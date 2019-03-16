Эффектный аллей-уп Уэйда и роскошная передача Хардена — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки форварда «Хьюстон Рокетс» Кеннета Фарида, центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Джулиуса Рэндла, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, невероятное попадание защитника «Филадельфии» Джимми Батлера, финт разыгрывающего «Финикс Санз» Девина Букера, роскошные передачи защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена и Адетокунбо, а также эффектный аллей-уп ветерана «Майами Хит» Дуэйна Уэйда на форварда Джастиса Уинслоу.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.