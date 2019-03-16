Рэндл набрал рекордные в карьере 45 очков

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Джулиус Рэндл в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:122) обновил личный рекорд результативности.

За 42 минуты игрового времени Рэндл набрал 45 очков, собрал 11 подборов, отдал 6 результативных передач, а также совершил 3 блок-шота и 2 перехвата. 24-летний баскетболист реализовал 20 бросков с игры из 34, включая 2 трёхочковых из 7. Со штрафной линии форвард набрал 3 очка, совершив 11 попыток.

С 2014 по 2018 год Джулиус выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Минувшим летом он перешёл в «Пеликанс» на правах свободного агента, заключив с клубом двухлетнее соглашение на общую сумму $ 18 млн (на следующий сезон действует опция игрока).