Э. Пэйтон повторил достижение К. Пола и установил рекорд «Нью-Орлеана»

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Элфрид Пэйтон в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:122) оформил трипл-дабл из 14 очков, 16 результативных передач и 12 подборов.

Пэйтон стал первым игроком в истории «Пеликанс», записавшим в актив три трипл-дабла подряд. 25-летний баскетболист также повторил достижение бывшего разыгрывающего клуба Криса Пола, оформив как минимум четыре трипл-дабла в форме «Нью-Орлеана».

Элфрид стал игроком «Пеликанс» летом 2018 года, заключив с клубом однолетнее соглашение на сумму $ 3 млн.

В нынешнем сезоне Пэйтон набирает 10,3 очка, отдаёт 7,1 передачи, собирает 5,2 подбора, а также совершает 1,1 перехвата и 0,4 блок-шота за 29,1 минуты в среднем за игру.