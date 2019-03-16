УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань», Эджим оформил дабл-дабл

Казанский УНИКС на выезде переиграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались краснодарцы — по итогам первой четверти они захватили лидерство с преимуществом в два очка. После первого перерыва краснодарцы смогли прибавить ещё немного, отыграв сразу восемь очков и уйдя на большой перерыв с преимуществом в десять очков.



Однако уже в третьей четверти картина игры резко изменилась — казанцам удалось не только отквитать отставание, но и выйти вперёд — десятиминутка завершилась со счётом 24:11. Заключительный игровой отрезок не изменил картины — команды шли в равной борьбе, в которой УНИКСу удалось созранить преимущество. Итоговый счёт встречи — 84:77 (17:19, 15:23, 24:11, 28:24) в пользу УНИКСа.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Морис Ндур, набравший 22 очка. Дабл-дабл оформил Мелвин Эджим, набрав 15 очков и совершив 10 подборов. В составе хозяев отличился Матеуш Понитка, набравший 13 очков.