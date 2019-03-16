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УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань», Эджим оформил дабл-дабл

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань», Эджим оформил дабл-дабл
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Казанский УНИКС на выезде переиграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались краснодарцы — по итогам первой четверти они захватили лидерство с преимуществом в два очка. После первого перерыва краснодарцы смогли прибавить ещё немного, отыграв сразу восемь очков и уйдя на большой перерыв с преимуществом в десять очков.

Однако уже в третьей четверти картина игры резко изменилась — казанцам удалось не только отквитать отставание, но и выйти вперёд — десятиминутка завершилась со счётом 24:11. Заключительный игровой отрезок не изменил картины — команды шли в равной борьбе, в которой УНИКСу удалось созранить преимущество. Итоговый счёт встречи — 84:77 (17:19, 15:23, 24:11, 28:24) в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Морис Ндур, набравший 22 очка. Дабл-дабл оформил Мелвин Эджим, набрав 15 очков и совершив 10 подборов. В составе хозяев отличился Матеуш Понитка, набравший 13 очков.

Единая лига ВТБ
16 марта 2019, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
77 : 84
(19:17, 23:15, 11:24, 24:28)
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Понитка - 13, Д. Кулагин - 13, Фридзон - 12, Хвостов - 12, Райт - 9, Джонсон - 6, Ивлев - 5, Фалль - 4, Апич - 3, Маклин, Величкин, Ильницкий
УНИКС: Ндур - 22, Макколум - 16, Эджим - 15, Смит - 13, Каймакоглу - 9, Клименко - 6, Морган - 2, Понкрашов - 1, Сергеев, Кощеев, Колесников, Шелекето
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