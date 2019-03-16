Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рубин» – «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Сборная России узнала соперников по групповому этапу чемпионата мира

Сборная России узнала соперников по групповому этапу чемпионата мира
Баскетбол / Сборные

Сегодня, 16 марта, в китайском городе Шеньчжэнь прошла жеребьёвка группового турнира чемпионата мира по баскетболу. По её итогам сборная России попала в группу В. За выход в плей-офф команда Базаревича поборется со сборными Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.

В чемпионате мира примут участие 32 команды, которые будут разбиты на 8 групп. Во вторую групповую стадию выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета, которые в дальнейшем разыграют путёвки в 1/4 финала. Полный список сформированных групп выглядит следующим образом:

Группа А: Кот-Д’Ивуар, Польша, Венесуэла, Китай;
Группа B: Россия, Аргентина, Корея, Нигерия;
Группа C: Испания, Иран, Пуэрто-Рико, Тунис;
Группа D: Ангола, Филиппины, Италия, Сербия;
Группа E: Турция, Чехия, США, Япония;
Группа F: Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория;
Группа G: Доминиканская Республика, Франция, Германия, Иордания;
Группа H: Канада, Сенегал, Литва, Австралия.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент