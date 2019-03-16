Сборная России узнала соперников по групповому этапу чемпионата мира

Сегодня, 16 марта, в китайском городе Шеньчжэнь прошла жеребьёвка группового турнира чемпионата мира по баскетболу. По её итогам сборная России попала в группу В. За выход в плей-офф команда Базаревича поборется со сборными Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.

В чемпионате мира примут участие 32 команды, которые будут разбиты на 8 групп. Во вторую групповую стадию выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета, которые в дальнейшем разыграют путёвки в 1/4 финала. Полный список сформированных групп выглядит следующим образом:

Группа А: Кот-Д’Ивуар, Польша, Венесуэла, Китай;

Группа B: Россия, Аргентина, Корея, Нигерия;

Группа C: Испания, Иран, Пуэрто-Рико, Тунис;

Группа D: Ангола, Филиппины, Италия, Сербия;

Группа E: Турция, Чехия, США, Япония;

Группа F: Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория;

Группа G: Доминиканская Республика, Франция, Германия, Иордания;

Группа H: Канада, Сенегал, Литва, Австралия.