Лэйси покинул «Локомотив-Кубань»

Атакующий защитник Тревор Лэйси прекратил сотрудничество с «Локомотивом-Кубань». Баскетболист вынужден вернуться в США по семейным обстоятельствам, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

27-летний Лэйси выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2015 года, но не был выбран ни одной из команд. Профессиональную карьеру он начал уже в Европе, выступая за итальянские «Пезаро» и «Динамо Сассари». В 2017 году Тревор подписал контракт с «Локомотивом-Кубань».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ он принял участие в 13 матчах, набирая в них 5,3 очка, собирая 1,8 подбора и совершая 2,1 передачи за 18,0 минуты игрового времени в среднем. В Еврокубке средняя статистика американца составляла 6,0 очка, 2,1 подбора и 2,4 передачи.