21 очко Симоновича помогли «Зениту» разгромить «Зелену Гуру»

«Зенит» одержал победу в гостях в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой». Команда из Санкт-Петербурга сразу же завладела инициативой и уже в первой четверти повела с счёте с разницей в 10 очков — 24:14. К большому перерыву преимущество команды Плазы составляло уже 22 балла — 55:33.

В третьей четверти «Зенит» взял небольшую паузу и сохранил тот же перевес — 80:58, а в заключительном отрезке довёл разницу до более чем 30 очков, оформив победу с разгромным счётом — 109:78.

Самым результативным в составе победителей стал Марко Симонович, набравший 21 балл. Ещё 21 балл команде из Санкт-Петербурга принёс Джален Рейнольдс. Близок к трипл-даблу был Коди Миллер-Макинтайр, собравший коллекцию из 10 очков, 8 подборов и 10 передач. У «Зеленой Гуры» 15 баллов в активе Пржемислава Замойски.