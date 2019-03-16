Ингрэм перенёс операцию и должен вернуться в следующем сезоне

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Брэндон Ингрэм успешно перенёс операцию по поводу тромбоза глубоких вен руки, сообщает на своей странице в «Твиттере» Шамс Чарания. Ожидается, что баскетболист полностью восстановится после хирургического вмешательства и вернётся на паркет в следующем сезоне.

В регулярном чемпионате Ингрэм успел принять участие в 52 встречах, набирая в них 18,3 очка, собирая 5,1 подбора и совершая 3,0 результативной передачи за 33,8 минуты игрового времени в среднем. Напомним, из-за травмы в нынешнем сезоне уже не сыграет разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл.

Команда из Калифорнии на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и практически лишилась шансов на выход в плей-офф.