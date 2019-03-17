Плаза: никогда не бываю полностью доволен командой

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой» (109:78), подчеркнув, что невзирая на такой успех, его подопечным по-прежнему есть над чем работать.

«Я никогда не бываю полностью доволен игрой команды, это нормально для профессионального спорта. Да, мы выиграли с хорошей разницей в 30 очков, но нам по-прежнему есть, над чем работать. Был ряд ошибок, которые хотелось бы не повторять в будущем. В любом случае, я не могу преуменьшать заслугу ребят, на выезде непросто победить с таким счётом, так что они проделали хорошую работу.

На неделе мы хорошо разобрали соперника, знали, чего от них можно ждать. Я сказал команде, что если мы дадим «Зеленой Гуре» пространство, дадим возможность легко атаковать, у нас будут серьёзные проблемы. В итоге с первых минут мы показали должный настрой и одержали заслуженную победу", — цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».