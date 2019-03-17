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«Вашингтон» обыграл «Мемфис», «Нью-Орлеан» в овертайме уступил «Финиксу»

«Вашингтон» обыграл «Мемфис», «Нью-Орлеан» в овертайме уступил «Финиксу»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Вашингтон Уизардс» на домашней площадке принимал «Мемфис Гриззлиз» и победил со счётом 135:128 (35:37, 34:34, 36:32, 30:25).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, в активе которого 40 очков, 7 передач, 5 подборов и 2 перехвата. Дабл-даблом из 20 очков и 11 подборов отметился форвард хозяев Джабари Паркер.

Самым результативным в составе «Мемфиса» стал разыгрывающий Майк Конли, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 передач.

В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» в овертайме уступил «Финикс Санз» — 138:136 (34:31, 32:29, 23:25, 33:37, 16:14). Для «Пеликанс» это поражение стало шестым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
135 : 128
(35:37, 34:34, 36:32, 30:25)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Вашингтон Уизардс: Бил - 40, Паркер - 20, Портис - 18, Саторански - 15, Грин - 15, Брайант - 10, Ариза - 8, Браун - 5, Рэндл - 4, Деккер, Маинми, Джонсон, Макрай
Мемфис Гриззлиз: Конли - 28, Валанчюнас - 22, Брэдли - 21, Парсонс - 16, Ноа - 15, Холидэй - 9, Дорси - 7, Райт - 5, Кабокло - 3, Рэбб - 2, Майлз
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
136 : 138
ОТ (31:34, 29:32, 25:23, 37:33, 14:16)
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Рэндл - 21, Миллер - 16, Пэйтон - 16, Окафор - 15, Дэвис - 15, Джексон - 14, Кларк - 11, Диалло - 10, Уильямс - 10, Джонсон - 5, Дайр. Бертанс - 3, Смит, Хилл
Финикс Санз: Букер - 40, Убре - 32, Джексон - 19, Бендер - 13, Бриджес - 12, Эйтон - 8, Спалдинг - 8, Мелтон - 6, Окобо, Кроуфорд, Джонсон, Холмс, Дэниэлс
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