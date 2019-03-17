«Вашингтон» обыграл «Мемфис», «Нью-Орлеан» в овертайме уступил «Финиксу»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Вашингтон Уизардс» на домашней площадке принимал «Мемфис Гриззлиз» и победил со счётом 135:128 (35:37, 34:34, 36:32, 30:25).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, в активе которого 40 очков, 7 передач, 5 подборов и 2 перехвата. Дабл-даблом из 20 очков и 11 подборов отметился форвард хозяев Джабари Паркер.

Самым результативным в составе «Мемфиса» стал разыгрывающий Майк Конли, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 передач.

В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» в овертайме уступил «Финикс Санз» — 138:136 (34:31, 32:29, 23:25, 33:37, 16:14). Для «Пеликанс» это поражение стало шестым кряду.