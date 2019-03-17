«Голден Стэйт» первым в Западной конференции досрочно вышел в плей-офф

«Голден Стэйт Уорриорз» стал третьей командой НБА, досрочно обеспечившей себе выход в плей-офф, и первой, кто сделал это в Западной конференции. После победы в матче с «Оклахома-Сити Тандер» «Уорриорз» гарантировали себе место не ниже 8-го по итогам регулярного чемпионата.



«Голден Стэйт» сыграет в плей-офф седьмой год подряд и пятый под руководством главного тренера Стива Керра. При этом за последние четыре года команда трижды становилась чемпионом и ещё раз выходила в финал. Кроме того, в этот период «Уорриорз» установили исторический рекорд лиги, одержав 73 победы в регулярном чемпионате-2015/16.



Ранее место в плей-офф обеспечили себе «Милуоки Бакс» и «Торонто Рэпторс» в Восточной конференции.