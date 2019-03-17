Миллсэп принёс «Денверу» победу над «Индианой» эффектным броском в проходе

Мощный форвард «Денвер Наггетс» Пол Миллсэп принёс команде победу над «Индианой Пэйсерс» в концовке матча регулярного чемпионата НБА. При равном счёте Миллсэп получил передачу на трёхочковой дуге, пошёл в проход и эффектным броском из-под кольца при активном сопротивлении центрового соперника Майлза Тёрнера отправил мяч в кольцо за 7 секунд до финальной сирены.



Встреча завершилась домашней победой «Денвера» со счётом 102:100. Форвард набрал 15 очков, совершил 13 подборов, отдал 3 передачи и поставил блок-шот за 34 минуты. «Наггетс» выиграли второй матч подряд благодаря броску в последние 10 секунд четвёртой четверти.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.