Трёхочковый обстрел Карри – в видеообзоре матча «Оклахома-Сити» – «Голден Стэйт»

«Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались эффектные дальние попадания разыгрывающего «Голден Стэйт» Стивена Карри и его партнёров по команде атакующего защитника Клэя Томпсона и центрового ДеМаркуса Казинса.



Матч завершился победой «Голден Стэйт» со счётом 110:88. Самым результативным игроком встречи с 33 очками стал разыгрывающий победителей Стивен Карри. У «Оклахома-Сити» отличился форвард Пол Джордж, набравший 29 очков. Теперь «Уорриорз» занимают в Западной конференции 1-е место с соотношением побед и поражений 47-21, а «Тандер» – 5-е (42-28).

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